23.05.2020 (21:00)

В экспозицию Центрального военно-морского музея возвратился уникальный экспонат

Экспозиция Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого пополнилась, благодаря музейным реставраторам, уникальной моделью канонерской лодки «Опыт».

Установкой экспоната ЦВММ завершил очередной этап реэкспозиции второго уровня самого большого в музее зала Славы русского флота, план которой в октябре минувшего года был утвержден Ученым советом Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Её ключевым моментом стало возвращение в экспозицию в ноябре 2019 года после 80 лет отсутствия модели монитора «Стрелец» — первенца отечественного броненосного флота. Масштабные перестановки в экспозиции были вызваны тем, что модель однобашенного монитора «Стрелец» уникальна по многим параметрам.

Созданная в 1863-1865 годах уже позапрошлого века в модельной мастерской Санкт-Петербургского порта, она выполнена в очень редком масштабе 1:12 натуральной величины. Обладанием такими, в буквальном смысле, масштабными моделями сегодня могут похвастаться далеко не все морские музеи мира.

Теперь, после завершения реставрации, и модель канонерской лодки «Опыт» также заняла место в экспозиции второго уровня зала Славы русского флота. Таким образом, вся коллекция моделей Центрального военно-морского музея в масштабе 1:12 полностью представлена в основной экспозиции музея.

Произведенная за прошедшие месяцы реэкспозиция достигла и еще одной важной цели. Представление в постоянной экспозиции Центрального военно-морского музея этих моделей стало прекрасной иллюстрацией перехода Российского флота от эпохи «дерева и парусов» к эпохе «брони и пара». Ведь до постройки мониторов и канонерских лодок люди веками искренне считали, что корабль категорически нельзя строить из металла, он просто-напросто утонет.

Это утверждение с успехом опровергло строительство первого в России железного броненосного корабля, которое началось в мае 1861 года в Санкт-Петербурге на заводе Карра и Макферсона (ныне Балтийский завод) под руководством инженера Х.В. Прохорова. 9 октября того же года корпус лодки был спущен на воду, а в феврале 1862 года лодка, получившая название «Опыт», была зачислена в состав Гвардейского экипажа.

В 1866 году «Опыт» исключили из списков флота и передали инженеру Н.Л. Эйлеру для перестройки в ледокол с надводным и подводным устройством для разрушения льда.

Длительное время ледокол находился в Кронштадтском порту, лишь в феврале 1870 года последовал приказ о зачислении его в списки судов флота, после чего судно использовалось при испытаниях шестовых и буксируемых мин различных систем. В 1875 году начались испытания приборов автоматического управления стрельбой системы А.П. Давыдова.

В 1883 году лодку переименовали в «Мину», а в 1892 году зачислили в класс канонерских лодок береговой обороны и использовали для испытания торпед и мин заграждения. На ней прошли проверку гальваноударные и сфероконические мины, запалы различных систем, устройства защиты минных заграждений, много вспомогательных устройств. В 1901 году в составе учебно-минного отряда она участвовала в первых опытах А.С. Попова по установлению радиосвязи между кораблями.

С 1907 года лодка использовалась в качестве портового судна, а с началом Первой мировой войны – для обеспечения навигационной безопасности в Финском заливе. Только в 1922 году незаметный труженик был продан Финляндии на слом.

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