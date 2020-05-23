23.05.2020 (16:20)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подготовили спортивно-оздоровительный комплекс

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели мероприятия по подготовке летнего спортивно-оздоровительного комплекса для военнослужащих и членов их семей.

В рамках подготовительного периода на территории спортивно-оздоровительного комплекса отреставрировали плавательный бассейн, подготовили игровые площадки для пляжного футбола и волейбола. Для подготовки игровых площадок было просеяно около 15 тонн песка.

В ходе мероприятий обслужили различные спортивные тренажеры и оборудование детского и взрослого бассейна.

Открытие отреставрированного летнего спортивно-оздоровительного комплекса состоится в начале июня.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице