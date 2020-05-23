Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.05.2020 (16:20)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подготовили спортивно-оздоровительный комплекс

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели мероприятия по подготовке летнего спортивно-оздоровительного комплекса для военнослужащих и членов их семей.

В рамках подготовительного периода на территории спортивно-оздоровительного комплекса отреставрировали плавательный бассейн, подготовили игровые площадки для пляжного футбола и волейбола. Для подготовки игровых площадок было просеяно около 15 тонн песка.

В ходе мероприятий обслужили различные спортивные тренажеры и оборудование детского и взрослого бассейна.

Открытие отреставрированного летнего спортивно-оздоровительного комплекса состоится в начале июня.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
С водолазами Балтийского флота проведено учение по устранению повреждений корпуса корабля
В Ленобласти более тысячи военнослужащих общевойсковой армии ЗВО испытывают на присвоение и подтверждение классных квалификаций
Ленинградской армии ВВС и ПВО отработали элементы боевого слаживания
Российские военнослужащие в Приднестровье провели сборы с личным составом инженерно-саперного подразделения

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false