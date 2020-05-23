23.05.2020 (17:31)

в Таджикистане завершились инструкторско-методические сборы с сержантами 201-й военной базы

Инструкторско-методические сборы по предметам боевой подготовки и службе войск завершились с сержантским составом 201-й российской военной базы, дислоцируемой в Таджикистане.

В ходе пятидневных сборов военнослужащим были доведены требования руководящих документов по организации процесса обучения и повседневной деятельности войск, напомнены принципы работы с подчиненным личным составом, требования безопасности при проведении занятий по дисциплинам боевой подготовки. Кроме того, особое внимание было акцентировано на формирование у обучаемых знаний по вопросам организации и соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в подразделении и вне пунктов постоянной дислокации. На практических занятиях военнослужащие закрепили знания по организации несения службы в суточном наряде, действий дежурной смены при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности, порядка хранения вещевого имущества, оружия и материальных ценностей.

Всего с сержантами было проведено 12 практических, показных и контрольных занятий, проверен уровень их профессиональной подготовки.

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