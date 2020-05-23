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23.05.2020 (15:10)

Российские вертолеты 201-й военной базы подготовлены к эксплуатации в условиях жаркого климата

Инженерно-технический состав авиационной группы 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, завершил работы по подготовке вертолетов к эксплуатации в условиях жаркого климата.

В ходе выполнения сезонного обслуживания специалисты инженерно-авиационной службы проверили исправность и состояние силовых установок, оптического оборудования, средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы, а также системы управления вооружением вертолетов Ми-24 и Ми-8. Борттехники произвели замену жидкостей, расходных материалов, а также провели замеры внутреннего давления в системах авиатехники. Вертолёты готовы к выполнению учебно-тренировочных полётов при температуре до 60 градусов по Цельсию.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Вертолеты
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