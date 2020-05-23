23.05.2020 (15:45)

Военнослужащие ЦВО завершили обеззараживание более 100 социальных объектов Свердловской области

Военнослужащие отдельного соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели обеззараживание более 100 социальных учреждений и объектов их жизнеобеспечения. Об этом журналистам рассказал начальник войск РХБ защиты ЦВО полковник Александр Родионов, подводя итоги майских мероприятий специальной обработки на Среднем Урале.

«Мобильные расчеты оперативного реагирования отдельного соединения РХБ защиты ЦВО провели обеззараживание 119 объектов социального блока Свердловской области. Специальная обработка с использование авторазливочных станций АРС-14КМ и комплектов ДКВ-1 прошла в домах-интернатах, диспансерах, детских домах и иных учреждениях медицинского патроната. Общая площадь обработанных объектов составила свыше 500 тыс. квадратных метров. Расчеты специальной обработки провели комплексное обеззараживание специальных и жилых помещений зданий, фасадов, заборов, входных групп и все наземной инфрастурктуры», - сказал полковник Александр Родионов.

Дезинфекция прошла не только на соцобъектах уральской столицы, но и отдаленных территорий. В том числе в Тугулымском, Артинском, Тавдинском и Карпинском районах Свердловской области.

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