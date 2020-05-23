23.05.2020 (15:17)

Личный состав 100-го отдельного полка МТО Вооруженных Сил Российской Федерации, выполнивший задачи в поселке Еруда Красноярского края, возвратился в пункт постоянной дислокации

Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России на аэродром «Кубинка» (Московская обл.) из Красноярска доставляются последние группы военнослужащих и специальная военная техника 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, который был задействован в мероприятиях по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе красноярского края.

Совершив переброску личного состава и техники по воздуху в Красноярск, военнослужащие полка по пути в район выполнения задачи преодолели свыше 600 километров по бездорожью, переправились реку Енисей на плавучей барже-площадке и в кратчайшие сроки развернули и подготовили к работе полевой обсервационный лагерь на 2000 тысячи койко-мест в северо-енисейском поселке Еруда.

Для доставки сил и средств 100-го полка МТО, принимавших участие в выполнении задач в Красноярском крае, в пункт постоянной дислокации военно-транспортной авиацией ВКС России совершено 18 рейсов.

В полевом госпитале, развернутом в пос. Еруда, совместно со специалистами ФМБА продолжают оказывать помощь в лечении пациентов 77 врачей и младших медицинских специалистов Минобороны России. Также на объектах горно-обогатительного комбината в пос. Еруда продолжается проведение комплекса санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных мероприятий расчетами мобильного отряда РХБ защиты Центрального военного округа.

Справочно:

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России с 18 мая с.г. оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Красноярском крае было привлечено свыше 400 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники.

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