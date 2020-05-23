23.05.2020 (14:50)
Очередная команда новобранцев прибыла в Тейковское ракетное соединение Ивановской области
В Тейковское ракетное соединение (Ивановская область) прибыла очередная команда новобранцев для прохождения военной службы по призыву.
В составе команды призывники, прибывшие со сборного пункта военного комиссариата города Москвы. Многие из них имеют высшее образование и спортивные разряды по различным видам спорта.
Все военнослужащие имеют соответствующую категорию годности по здоровью, позволяющей проходить военную службу и в других видах
и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, без ограничений.
В связи со сложившейся эпидемической обстановкой, по прибытии военнослужащих в соединение, были проведены все необходимые профилактические мероприятия.
Прибывший личный состав размещен в специально оборудованном помещении на обсервации, которая продлится 14 дней, по окончании которой военнослужащие будут направлены в сводный батальон вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.
Всего, в ходе весеннего призыва, в воинские части и соединения РВСН для прохождения военной службы будет призвано около 8000 человек.