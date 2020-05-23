23.05.2020 (15:11)
В Самарской области военнослужащие выбирают лучшего стрелка
На полигоне Новая Бинарадка в Самарской области проходят соревнования на лучшего стрелка соединения спецназа Центрального военного округа.
Разведчики проверяют навыки в скоростной стрельбе из личного стрелкового оружия пистолетов Ярыгина ПЯ и автоматов АК-12 в дневное и ночное время суток по неподвижным и движущимся мишеням. Команда, состоящая из 3 военнослужащих, выполняет упражнения контрольных стрельб по спортивным мишеням из пистолета и автомата.
Разведчики, показавшие наилучшие результаты, примут участие в окружных соревнованиях.
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