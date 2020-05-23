Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.05.2020 (15:11)

В Самарской области военнослужащие выбирают лучшего стрелка

На полигоне Новая Бинарадка в Самарской области проходят соревнования на лучшего стрелка соединения спецназа Центрального военного округа.

Разведчики проверяют навыки в скоростной стрельбе из личного стрелкового оружия пистолетов Ярыгина ПЯ и автоматов АК-12 в дневное и ночное время суток по неподвижным и движущимся мишеням. Команда, состоящая из 3 военнослужащих, выполняет упражнения контрольных стрельб по спортивным мишеням из пистолета и автомата.

Разведчики, показавшие наилучшие результаты, примут участие в окружных соревнованиях.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО помогут в защите поселков от природных пожаров в Республике Хакасия
Военнослужащие сводного отряда Минобороны России завершили развертывание полевого обсервационного лагеря
Военнослужащие ЦВО развернули мобильный пункт выпечки хлеба в полевом лагере в Красноярском крае
В Поволжье к летнему периоду обучения подготовлено более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false