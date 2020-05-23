23.05.2020 (14:45)

Военнослужащие ЦВО помогут в защите поселков от природных пожаров в Республике Хакасия

Военнослужащие отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО) окажут помощь в недопущении распространения на населенные пункты верхового лесного пожара в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия. Решение по оказанию помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы региона.

Сводный отряд, в состав которого входят тяжелые бульдозеры Б-170 на тягачах, выдвинулся в субботу из Абакана до поселка Сарала. Колонне предстоит за сутки преодолеть более 330 километров до пункта назначения. Планируется, что военнослужащие создадут минерализованные полосы вокруг поселков района для защиты от огня.

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