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23.05.2020 (14:45)

Военнослужащие ЦВО помогут в защите поселков от природных пожаров в Республике Хакасия

Военнослужащие отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО) окажут помощь в недопущении распространения на населенные пункты верхового лесного пожара в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия. Решение по оказанию помощи принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы региона.

Сводный отряд, в состав которого входят тяжелые бульдозеры Б-170 на тягачах, выдвинулся в субботу из Абакана до поселка Сарала. Колонне предстоит за сутки преодолеть более 330 километров до пункта назначения.  Планируется, что военнослужащие создадут минерализованные полосы вокруг поселков района для защиты от огня.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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