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23.05.2020 (15:00)

Около 900 призывников пополнят ряды прославленного Псковского гвардейского соединения ВДВ в ходе весеннего призыва 2020 года

В ходе весеннего призыва 2020 года воинские части и подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения пополнят около 900 призывников.

Накануне, в соединение прибыла первая команда из 11 новобранцев со сборного пункта военного комиссариата Псковской области, среди которых больше половины имеют высшее образование и спортивные разряды.

Все призывники прошли тщательнейшую медицинскую комиссию и профессионально-психологический отбор, позволяющие проходить военную службу по призыву во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации без ограничений. В последние несколько лет количество призывников, прибывающих на военную службу в соединение неизменно уменьшается, так как ежегодно возрастает количество военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой, по прибытии молодого пополнения в соединение, были проведены все необходимые профилактические мероприятия, и первичный медицинский осмотр. У каждого призывника в наличии справка об отрицательном результате тестирования на вирусные инфекции.

В дальнейшем новобранцы будут размещены на территории воинской части в специальном пункте, оборудованном в отдельном здании на временную изоляцию, которая продлится 14 дней. По ее окончании призывники будут направлены в роту вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Призыв
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