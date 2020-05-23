23.05.2020 (13:19)

Военнослужащие железнодорожного соединения ЮВО прибыли в Республику Дагестан для подготовки мест под строительство многофункциональных медицинских центров

Военнослужащие соединения железнодорожных войск Южного военного округа, совершив марш на штатной технике протяженностью более 900 км из Краснодарского края, прибыли в республику Дагестан для проведения подготовительных работ под строительство многофункциональных медицинских центров.

Личный состав соединения приступил к подготовке площадок под строительство новых многофункциональных медицинских центров в городах Хасавюрт, Каспийск и Дербент Республики Дагестан.

Каждое подразделение обеспечено современной специальной техникой – экскаваторами, бульдозерами, автокранами, а также грузовыми автомобилями КАМАЗ и УРАЛ.

В настоящее время военнослужащими проводятся работы по расчистке местности и выборке грунта под устройство котлованов будущих зданий.

Всего к работам привлечены более 70 военнослужащих и 56 единиц специальной техники железнодорожного соединения ЮВО.

Справочно:

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина Министерством обороны Российской Федерации на территории Республики Дагестан будут возведены три многофункциональных медицинских центра общей численностью на 200 койко-мест с современным медицинским оборудованием в городах Хасавюрт, Каспийск и Дербент.

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