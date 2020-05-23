23.05.2020 (13:12)

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками Тульского территориального ВАИ проведено более 50 мероприятий

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками Тульского территориального ВАИ проведено более 50 плановых мероприятий, в ходе которых, осуществлялись мероприятия сопровождения и обеспечения безопасности следования воинских колонн, регулирования движения в местах проведения торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., организации сопровождения и регулирование движения в местах проведения военно-патриотических акций и митингов с участием военнослужащих гарнизона.

В рамках проведения сборовых мероприятий с командирами воинских частей и подразделений гарнизона, начальником Тульского территориального ВАИ майором Константином Шевченко проведено занятие, где были даны разъяснения по порядку эксплуатации техники, изменениям в нормативно-правовой базе, а также доведены случаи дорожно-транспортных происшествий с участием военного автотранспорта на территории Западного военного округа.

В дальнейшем работа сотрудников ВАИ будет организована с Планом работы на год.

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