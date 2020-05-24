24.05.2020 (02:00)

В авиационном соединении Дальней авиации готовятся к прибытию лейтенантов – выпускников ВУЗов 2020 года

В войсковых частях дальневосточного соединения Дальней авиации, дислоцированных в восточном и центральном военных округах, ведется работа по подготовке к приему и вводу в строй молодых лейтенантов – выпускников высших военных учебных заведений 2020 года.

В дальневосточное соединение Дальней авиации в 2020 году ожидается прибытие около 100 выпускников высших военных учебных заведений из

г. Воронеж, Ростов-на-Дону, Челябинск, Санкт-Петербург.

Молодые офицеры назначены на должности инженерно-технического состава авиационных полков, а также в подразделения АСУ, связи, РТО и командные пункты авиационных полков дальневосточного авиационного соединения.

За каждым молодым офицером будет закреплен опытный наставник-куратор из числа наиболее подготовленных офицеров.

Особое внимание уделяется вводу в строй, вопросам бытового размещения

и обустройства молодых лейтенантов, а также их семей.

По окончанию обязательного карантина, молодые офицеры пройдут сборы, ознакомятся со спецификой службы в авиационных подразделениях, сдадут зачеты на допуск к самостоятельной работе на вооружении и специальной технике.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице