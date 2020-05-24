24.05.2020 (02:00)
В авиационном соединении Дальней авиации готовятся к прибытию лейтенантов – выпускников ВУЗов 2020 года
В войсковых частях дальневосточного соединения Дальней авиации, дислоцированных в восточном и центральном военных округах, ведется работа по подготовке к приему и вводу в строй молодых лейтенантов – выпускников высших военных учебных заведений 2020 года.
В дальневосточное соединение Дальней авиации в 2020 году ожидается прибытие около 100 выпускников высших военных учебных заведений из
г. Воронеж, Ростов-на-Дону, Челябинск, Санкт-Петербург.
Молодые офицеры назначены на должности инженерно-технического состава авиационных полков, а также в подразделения АСУ, связи, РТО и командные пункты авиационных полков дальневосточного авиационного соединения.
За каждым молодым офицером будет закреплен опытный наставник-куратор из числа наиболее подготовленных офицеров.
Особое внимание уделяется вводу в строй, вопросам бытового размещения
и обустройства молодых лейтенантов, а также их семей.
По окончанию обязательного карантина, молодые офицеры пройдут сборы, ознакомятся со спецификой службы в авиационных подразделениях, сдадут зачеты на допуск к самостоятельной работе на вооружении и специальной технике.