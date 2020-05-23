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23.05.2020 (12:47)

На Балтийском флоте проведено учение по противодействию терроризму

При получении сигнала под руководством командира части военнослужащие отработали практические вопросы и действия подразделения при угрозе совершения условного террористического акта.

Кроме того, личный состав на практике выполнил задачи по проведению специальной операции по блокированию и уничтожению условной террористической группы при попытке захвата военной и специальной техники в парке боевых машин воинской части.

Также к тренировке привлекались подразделения военной полиции Балтийского гарнизона.

Всего в мероприятии приняло участие около 100 военнослужащих. Для усиления применялись свыше 10 единиц военной техники –бронетранспортеры БТР-82а.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Учения
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