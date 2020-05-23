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23.05.2020 (12:27)

В Воздушно-десантных войсках подвели итоги зимнего периода обучения

Накануне, под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова состоялся Военный Совет Воздушно-десантных войск, на котором были подведены итоги зимнего периода обучения и рассмотрены актуальные вопросы деятельности войск.

Особенностью завершившегося Военного совета стал тот факт, что проводился он в режиме защищенной видеоконференцсвязи, когда руководящий состав войск, соединений, воинских частей и учреждений принимал участие, находясь непосредственно в пунктах постоянной дислокации, непосредственно на рабочих местах.

Открывая заседание Военного Совета, командующий ВДВ отметил, что подготовка соединений и воинских частей проводилась в соответствии с Планом подготовки Воздушно-десантных войск на 2020 год. И, несмотря на эпидемическую обстановку в стране, все мероприятия, спланированные в зимнем периоде обучения выполнены в полном объеме.

По итогам зимнего периода обучения, лучшей дивизией Воздушно-десантных войск признано Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение, которым командует гвардии генерал-майор Игорь Каплий.

Среди десантно-штурмовых бригад лучшим стало отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение из Ульяновска, под командованием гвардии полковника Виктора Гуназа.

Лучшим соединением боевого обеспечения признана отдельная гвардейская бригада специального назначения из подмосковной Кубинки, которой командует гвардии полковник Вадим Паньков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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