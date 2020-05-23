23.05.2020 (12:27)
В Воздушно-десантных войсках подвели итоги зимнего периода обучения
Накануне, под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова состоялся Военный Совет Воздушно-десантных войск, на котором были подведены итоги зимнего периода обучения и рассмотрены актуальные вопросы деятельности войск.
Особенностью завершившегося Военного совета стал тот факт, что проводился он в режиме защищенной видеоконференцсвязи, когда руководящий состав войск, соединений, воинских частей и учреждений принимал участие, находясь непосредственно в пунктах постоянной дислокации, непосредственно на рабочих местах.
Открывая заседание Военного Совета, командующий ВДВ отметил, что подготовка соединений и воинских частей проводилась в соответствии с Планом подготовки Воздушно-десантных войск на 2020 год. И, несмотря на эпидемическую обстановку в стране, все мероприятия, спланированные в зимнем периоде обучения выполнены в полном объеме.
По итогам зимнего периода обучения, лучшей дивизией Воздушно-десантных войск признано Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение, которым командует гвардии генерал-майор Игорь Каплий.
Среди десантно-штурмовых бригад лучшим стало отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение из Ульяновска, под командованием гвардии полковника Виктора Гуназа.
Лучшим соединением боевого обеспечения признана отдельная гвардейская бригада специального назначения из подмосковной Кубинки, которой командует гвардии полковник Вадим Паньков.