23.05.2020 (11:59)
Экипажи Саратовского соединения Дальней авиации ВКС отработали практические действия по покиданию воздушного судна с парашютом
В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации лётный состав совместно со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы соединения Дальней авиации ВКС отработали аварийное покидание воздушного судна
с выполнением практических прыжков с парашютом.
Десантирование осуществлялось с различных высот от 900 метров до 2500 метров. Прыжки выполнялись с задержкой раскрытия парашюта, на площадку ограниченных размеров.
Параллельно специалисты поисково-спасательных и парашютно-десантных служб отработали нормативы, необходимые при эвакуации личного состава из самолета, терпящего бедствие.
Всего в тренировке приняли участие свыше 50 военнослужащих летного состава, выполнено порядка 100 прыжков. Десантирование проводилось с многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-8 с использованием системы «Арбалет» и парашютами Д1-5У.
Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.