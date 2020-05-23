23.05.2020 (11:59)

Экипажи Саратовского соединения Дальней авиации ВКС отработали практические действия по покиданию воздушного судна с парашютом

В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации лётный состав совместно со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы соединения Дальней авиации ВКС отработали аварийное покидание воздушного судна

с выполнением практических прыжков с парашютом.

Десантирование осуществлялось с различных высот от 900 метров до 2500 метров. Прыжки выполнялись с задержкой раскрытия парашюта, на площадку ограниченных размеров.

Параллельно специалисты поисково-спасательных и парашютно-десантных служб отработали нормативы, необходимые при эвакуации личного состава из самолета, терпящего бедствие.

Всего в тренировке приняли участие свыше 50 военнослужащих летного состава, выполнено порядка 100 прыжков. Десантирование проводилось с многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-8 с использованием системы «Арбалет» и парашютами Д1-5У.

Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.

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