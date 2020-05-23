23.05.2020 (11:47)

Военнослужащие Северного флота приняли участие в сеансе одновременной игры против чемпиона мира по шашкам Владимира Лангина

Четверо военнослужащих Северного флота приняли участие в сеансе одновременной игры в русские шашки с международным гроссмейстером, трёхкратным чемпионом мира по шашкам Владимиром Лангиным, который состоялся в режиме видеосвязи.

Сеанс начался в 10 утра. Открыл его главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который отметил, что соревнования посвящены 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и служат популяризации руcских шашек среди военных моряков.

С гроссмейстером играют представители всех флотов ВМФ России от Тихого океана до Балтики. Все военные моряки играют чёрными шашками.

Любителей популярной настольной игры от Северного флота представляют: начальник отдела одного из управлений штаба Северного флота капитан 1 ранга Михаил Фролов, начальник медицинской службы атомной подводного лодки капитан медицинской службы Максим Смирнов, матрос Кольской флотилии разнородных сил Евгений Пестов, имеющий первый спортивный разряд по шашкам, и командир группы одной из атомных подводных лодок капитан-лейтенант Владимир Степаненко – обладатель второго спортивного разряда по шашкам.

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