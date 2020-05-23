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23.05.2020 (11:00)

В РВСН прибыла первая команда военнослужащих по призыву

В Йошкар-Олинское ракетное соединение прибыла первая команда военнослужащих для прохождения военной службы по призыву.

В составе первой команды призывники, прибывшие со сборного пункта военного комиссариата Республики Татарстан. Многие из них имеют высшее образование и спортивные разряды по различным видам спорта.

Все военнослужащие имеют соответствующую категорию годности по здоровью, позволяющей проходить военную службу и в других видах
и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, без ограничений.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой, по прибытии военнослужащих в соединение, были проведены все необходимые профилактические мероприятия.

В дальнейшем, прибывший личный состав был размещен в специально оборудованном помещении на обсервацию, которая продлится 14 дней, по окончании которой военнослужащие будут направлены в сводный батальон вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки

Всего, в ходе весеннего призыва, в воинские части и соединения РВСН для прохождения военной службы будет призвано около 8000 человек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Призыв
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