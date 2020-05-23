23.05.2020 (10:07)

Специалисты Минобороны России и ОПК на форуме «АРМИЯ-2020» обсудят испытания ВВСТ по ускоренным методикам

Повестка мероприятия предполагает обсуждение основных целей и задач испытаний ВВСТ, перспективы развития различных видов испытаний, мер по совершенствованию методического аппарата существующей полигонной инфраструктуры для испытаний образцов ВВСТ, превышающих по габаритным размерам приемные устройства внешних нагрузок.

Ожидается, что в ходе дискуссии будут определены пути дальнейшего совершенствования средств и методов испытаний защитных и эксплуатационных свойств вооружения, военной и специальной техники в целях повышения эффективности испытаний, снижения временных и материальных затрат на их проведение.

Организатором мероприятия выступает Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М.Карбышева» Министерства обороны Российской Федерации.

В дискуссии примут участие специалисты образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций Минобороны России, инженеры и конструктора предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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