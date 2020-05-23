23.05.2020 (09:21)

Дальние противолодочные самолёты Ту-142МЗ Тихоокеанского флота выполнили плановый 12-ти часовой полёт над Тихим океаном

Сегодня два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана. Продолжительность полёта составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью 9000 километров.

Экипажи самолётов отработали навыки полета над водной поверхностью.

Полет проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной авиации и выполнен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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