23.05.2020 (08:37)

Командиры подразделений ВВО в Бурятии в ходе сборов изучили опыт современных вооруженных конфликтов

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, на прошедших учебно-методических сборах в звене младшего командирского состава, командиры рот (батарей) освоили передовой опыт ведения современных вооруженных конфликтов.

Курс мероприятий прошел в течение недели. Младшие командиры усовершенствовали навыки по организации боя, взаимодействия с артиллерией, авиацией и подразделениями беспилотных летательных аппаратов, которые в разы повышают оперативность и управляемость при решении боевых задач. Помимо этого офицеры изучили особенности проведения операций в городских условиях, а также с применением противником оружия массового поражения, высокоточного и новых видов вооружения.

По итогам сборов каждый офицер получил оценку личной профессиональной подготовки, по общевойсковым, специальным дисциплинам, физической подготовке, а также выполнив контрольные упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия и боевых машин.

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