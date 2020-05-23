23.05.2020 (08:33)

Юнармейцы Якутии создают электронную книгу о родственниках-ветеранах Великой Отечественной войны

Юнармейцы Республики Саха (Якутия) приступили к созданию книги о своих родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны. Первую электронную версию книги создали юные патриоты отряда «Звездочка» Мегино-Кангаласского улуса.

В книге юнармейцы рассказывают не только о участниках боев на фронтах, но и о тружениках тыла. Книга готовится на двух языках - русском и якутском. В книге повествуется о жизни ветеранов в военные и послевоенные годы. Информация сопровождается фотографиями.

Основная цель создания книги призвана сохранить память и рассказать о подвиге простых людей, через историю их родственников-ветеранов, людей живущих рядом.

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