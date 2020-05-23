23.05.2020 (08:30)

Подводные лодки Черноморского флота провели торпедные стрельбы

Экипажи дизель-электрических подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Колпино» Черноморского флота (ЧФ) выполнили торпедные стрельбы практическими торпедами из подводного положения.

В ходе мероприятия подводники совершили переход в полигон боевой подготовки, провели комплекс подготовительных упражнений и выполнили погружение на заданную глубину для проведения стрельб.

Стрельбы выполнялись практическими торпедами. Вместо боезаряда в торпеде находится регистрирующая аппаратура, а само изделие приобретает положительную плавучесть после расхода заряда аккумуляторной батареи и может быть извлечена из воды по окончанию стрельб специальным катером-торпедоловом.

Целью, на которую наводились торпеды, служило одно из судов обеспечения Черноморского флота, находившееся на допустимом безопасном расстоянии.

Эффективность применения торпедного оружия экипажами черноморских субмарин будет оценена после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях.

Торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников и проводятся в соответствии с утверждённым планом.

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