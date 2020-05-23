23.05.2020 (08:05)
На Черноморском флоте проходит сбор с командирами кораблей
На Черноморском флоте (ЧФ) начался сбор с командирами кораблей на допуск к самостоятельному управлению силами.
Мероприятие проходит в рамках подготовки военнослужащих командного звена корабельного состава к выполнению поставленных задач в летнем периоде обучения.
В мероприятии принимают участие более 80 военнослужащих, занимающих командные должности на кораблях флота.
Сборы проводится в 2 этапа. На первом этапе командиры сдают экзаменационную сессию в учебном центре соединения кораблей охраны водного района и в Черноморском высшем военно-морском училище им. П.С. Нахимова, в ходе которой осуществляется проверка теоретических знаний офицеров.
На втором этапе сбора командиры проходят проверку практических навыков самостоятельного управления кораблём в виде сдачи зачётов.