23.05.2020 (08:05)

На Черноморском флоте проходит сбор с командирами кораблей

На Черноморском флоте (ЧФ) начался сбор с командирами кораблей на допуск к самостоятельному управлению силами.

Мероприятие проходит в рамках подготовки военнослужащих командного звена корабельного состава к выполнению поставленных задач в летнем периоде обучения.

В мероприятии принимают участие более 80 военнослужащих, занимающих командные должности на кораблях флота.

Сборы проводится в 2 этапа. На первом этапе командиры сдают экзаменационную сессию в учебном центре соединения кораблей охраны водного района и в Черноморском высшем военно-морском училище им. П.С. Нахимова, в ходе которой осуществляется проверка теоретических знаний офицеров.

На втором этапе сбора командиры проходят проверку практических навыков самостоятельного управления кораблём в виде сдачи зачётов.

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