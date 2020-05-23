23.05.2020 (07:54)

Во Владивосток вернулся спасательный буксир ТОФ «Фотий Крылов», обеспечивавший первое в мире погружение полностью автономного подводного аппарата «Витязь-Д» на дно Марианской впадины

Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи из дальнего похода спасательного буксира (СБС) Тихоокеанского флота «Фотий Крылов». Главной задачей экспедиции, которая работала на борту буксира стало проведение демонстрационного эксперимента по погружению на дно Марианской впадины автономного необитаемого подводного аппарата «Витязь-Д». Также в ходе экспедиции в акваториях Японского и Филлипинского морей произведены испытательные погружения аппарата на глубины 2400 и 5200 метров.

Аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины 8 мая 2020 года в 22 часа 34 минуты по московскому времени, датчики зафиксировали глубину 10028 метров. В ходе погружения на дно Марианской впадины доставлен вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне. «Витязь» стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.

Продолжительность похода «Фотия Крылова» составила 29 суток, за это время судном пройдено более 5200 морских миль.

В честь возвращения экспедиции из дальнего похода на причале в районе Корабельной набережной прошло общее построение экипажей соединения кораблей ТОФ, экипажа СБС «Фотий Крылов» и специалистов, обеспечивавших рекордное погружение.

От имени командования Тихоокеанского флота присутствующих поприветствовал и поздравил заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв. Он назвал миссию аппарата «Витязь-Д» историческим событием, которое открывает большие перспективы по дальнейшему исследованию Мирового океана. Контр-адмирал Королёв выразил надежду на то, что «Витязь» станет перспективной платформой на базе которой будет разработана целая серия глубоководных аппаратов, полезных, в том числе и для Военно-Морского Флота. Заместитель командующего Тихоокеанским флотом вручил экипажу буксира торт, специально изготовленный в форме аппарата «Витязь».

Тихоокеанцев с успешным завершением экспедиции к Марианской впадине также поздравил Генеральный директор АО «ЦКБ морской техники «Рубин» Игорь Вильнит и Генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Они поблагодарили экипаж судна и членов экспедиции за отличную слаженную работу и вручили морякам ТОФ памятные адреса.

Церемония встречи завершилась общим прохождением личного состава соединения надводных кораблей ТОФ.

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