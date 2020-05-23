23.05.2020 (07:40)
В Забайкальском крае лётчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа отработали групповые полёты
Экипажи штурмового авиационного полка, дислоцированного в Забайкальском крае, выполнили групповые полёты в составе звеньев и пар.
Полёты совершались на штурмовиках Су-25 на малых и средних высотах, и на различных скоростях. Экипажи штурмовиков Су-25 отработали одиночный взлёт с последующим перестроением в пару, а после совершения полётов отработали посадку на взлётно-посадочную полосу в составе пар.
За время проведения групповых полётов, экипажи штурмовиков Су-25 выполнили маневрирование между самолётами на минимальном интервале в 75 метров. Также, летным составом было отработано упражнение перестроения в боевой порядок, где каждый летчик Су-25 отработал роль ведущего.
Всего в ходе летной смены было совершено несколько десятков самолётовылетов.