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23.05.2020 (07:27)

Военнослужащие ВВО ознакомятся с правилами безопасности военной службы

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа до конца мая пройдут комплексные практические занятия по обеспечению безопасности военнослужащих в условиях повседневной деятельности и боевой подготовки.

Последствия нарушения требований безопасности, будут показаны личному составу  воинских частей ВВО на практических примерах, с использованием боевой техники и полноразмерных манекенов, в ходе обслуживания вооружения, военной техники, несения караульной службы.

Помимо этого военнослужащим напоминают о правилах использования средств имитации при проведении занятий по боевой подготовке, на манекенах продемонстрируют последствия при нарушении требований безопасности и неправильном использовании взрыв – пакетов, холостых боеприпасов и других средств имитации.

Занятия по безопасности военной службы состоятся в преддверии начала летнего периода обучения, к ним привлекается 100 процентов военнослужащих по призыву и контракту, в том числе  гражданский персонал.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Безопасность
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