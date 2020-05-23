23.05.2020 (07:22)

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине готовятся к приему молодого пополнения

В воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцирующегося на острове Сахалин, завершается подготовка к приёму молодого пополнения весеннего призыва. Проверяются жилые и бытовые помещения казарм, где будут размещаться новобранцы.

Перед прибытием новобранцев с сержантами и прапорщиками армейского корпуса были проведены специальные сборы, на которых младшие командиры изучили особенности работы с молодым пополнением.

В целях нераспространения вирусной инфекции, особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий, которые проводятся не менее двух раз в день.

По прибытию в воинские части, все призывники пройдут двухнедельный карантин. Для этого казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью и бактерицидными лампами. Под контролем медиков три раза в день будет проводиться термометрия с помощью бесконтактных термометров. Также оборудованы места для приёма пищи, блюда будут доставляться напрямую из столовой. Прибытие первых новобранцев ожидается в конце текущего месяца.

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