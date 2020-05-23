23.05.2020 (07:19)
Военнослужащие войск РХБ защиты ВВО в Забайкальском крае провели дезинфекцию ремонтного завода
Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты из состава общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, провели дезинфекцию бронетанкового ремонтного завода.
Мероприятия проводятся с целью недопущения распространения вирусной инфекции среди работников завода. Обработка предприятия осуществляются специально подготовленными расчетами РХБ защиты. Для дезинфекции используются раствор ДТСГК 1% из авторазливочных станций АРС-14КМ, которые применяются с целью обеззараживания дорог, зданий и сооружений.
Проводимые обработки позволят обезопасить работников завода от заболевания вирусными инфекциями.
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