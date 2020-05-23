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23.05.2020 (07:19)

Военнослужащие войск РХБ защиты ВВО в Забайкальском крае провели дезинфекцию ремонтного завода

Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты из состава общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, провели дезинфекцию бронетанкового ремонтного завода.

Мероприятия проводятся с целью недопущения распространения вирусной инфекции среди работников завода. Обработка предприятия осуществляются специально подготовленными расчетами РХБ защиты. Для дезинфекции используются раствор ДТСГК 1% из авторазливочных станций АРС-14КМ, которые применяются с целью обеззараживания дорог, зданий и сооружений.

Проводимые обработки позволят обезопасить работников завода от заболевания вирусными инфекциями.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Войска РХБ защиты , COVID-19
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