23.05.2020 (07:11)

В Хабаровске начались полеты молодых лётчиков армейской авиации Восточного военного округа

В Хабаровске экипажи вертолетов армейской авиации ВВО, сформированные из молодых летчиков, совершили первые учебно-тренировочные полёты.

Полёты проводились на разведывательно-ударных вертолётах нового поколения Ка-52 "Алигатор".

В ходе выполнения полётов, экипажами пилотирующими вертолёты, были выполнены индивидуальные лётно-тактические задания, в частности себя взлет, висение, полет по кругу над аэродромом.

Полёты осуществлялись под строгим руководством опытных инструкторов, координирующих каждое действие молодого пилота при управлении вертолётом.

Кроме того, молодые лётчики отработали упражнения: включение двигателей и подготовку вертолёта к взлёту, руление на взлётно-посадочную полосу.

После отработки упражнений индивидуальной подготовки молодые лётчики армейской авиации приступят к сдаче зачётов перед совершением самостоятельных полётов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице