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23.05.2020 (07:11)

В Хабаровске начались полеты молодых лётчиков армейской авиации Восточного военного округа

В Хабаровске экипажи вертолетов армейской авиации ВВО, сформированные из молодых летчиков, совершили первые учебно-тренировочные полёты.

Полёты проводились на разведывательно-ударных вертолётах нового поколения Ка-52 "Алигатор".

В ходе выполнения полётов, экипажами пилотирующими вертолёты, были выполнены индивидуальные лётно-тактические задания, в частности себя взлет, висение, полет по кругу над аэродромом.

Полёты осуществлялись под строгим руководством опытных инструкторов, координирующих каждое действие молодого пилота при управлении вертолётом.

Кроме того,  молодые лётчики отработали упражнения: включение двигателей и подготовку вертолёта к взлёту, руление на взлётно-посадочную полосу. 

После отработки упражнений индивидуальной подготовки молодые лётчики армейской авиации приступят к сдаче зачётов перед совершением самостоятельных полётов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Авиация , Армейская авиация
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