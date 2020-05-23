23.05.2020 (07:03)

Команда по тактической стрельбе общевойсковой армии ЗВО впервые выступит на отборочном этапе всеармейского конкурса с использованием автоматов АК-12 в Тамбовской области

Команда по тактической стрельбе общевойсковой армии Западного военного округа впервые выступит на отборочном этапе всеармейского конкурса по тактической стрельбе с использованием автоматов АК-12 в Тамбовской области.

В ходе подготовки к соревнованиям военнослужащие превзошли показатели предшественника, отметив большую кучность, универсальность и удобство, достигнутую за счёт регулируемого приклада, тактического ремня и «взвешенного» цевья нового автомата Калашникова. Участники команд по тактической стрельбе также высоко оценили повышенную адаптивность АК-12, достигнутых планками Пикатинни, которые сверху образуют единую линию, что обеспечивает удобную и повторяемую установку дневных и ночных прицелов различных типов.

В рамках всеармейского конкурса по тактической стрельбе военнослужащие будут выполнять ряд задач, максимально приближенных к реальным боевым условиям: участники будут противостоять условным террористам в «супермаркете», обеспечивать эвакуацию пострадавшим в условиях динамически меняющегося боя, производить штурм обесточенных подвальных помещений при помощи тактических фонарей и ночных прицелов.

Во время конкурса каждому военнослужащему предстоит поразить свыше 100 подвижных и статичных мишеней как в дневное, так и ночное время суток.

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