23.05.2020 (07:01)

Колонна мобильного многопрофильного госпиталя ЗВО преодолела первые 600 км и после дозаправки продолжила совершение марша в Республику Дагестан

Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Западного военного округа (ЗВО), совершающий марш из подмосковного Алабино в Республику Дагестан, преодолел расстояние в 600 километров.

Планируется, что по завершению марша полевой многопрофильный госпиталь на 100 коек будет развернут в районе населенного пункта Ботлих (Республика Дагестан).

«Сейчас мы прибыли в комплексный район материально-технического обеспечения в Воронежской области, где будет произведена дозаправка техники, организован прием горячей пищи личным составом. Затем мы продолжим марш по установленному маршруту в Республику Дагестан», - сообщил заместитель командующего танкового объединения по МТО полковник Олег Бузаев.

«Выехав из подмосковного Алабино, мы преодолели 600 километров, осталось 1500, состояние личного состава удовлетворительное, поставленную нам задачу выполним точно и в срок», - подитожил заместитель командующего танкового объединения ЗВО.

Ранее сообщалось, что мобильный многопрофильный госпиталь на 100 коек одного из соединений ЗВО совершает марш своим ходом на штатной технике протяженностью свыше 1800 километров из подмосковного Алабино в Республику Дагестан.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу военные медики и специалисты подразделений РХБ защиты Минобороны России перебрасываются в Республику Дагестан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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