23.05.2020 (06:27)

Ленинградская армия ЗВО пополнилась более 260 лейтенантами – выпускниками военных вузов

В текущем году Ленинградская армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа пополнилась более 260 выпускниками высших военных учебных заведений Российской Федерации.

Перед назначением на первичные офицерские должности все выпускники в обязательном порядке прошли специальные учебные курсы адаптации и ввода в строй молодых офицеров, в ходе которых они прошли тестирование по программам входного контроля – технической, специальной, физической, тактической и огневой подготовке.

Подготовка новых кадровых офицеров осуществлялась в таких учебных заведениях, как Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, Воронежская военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, а также Сызранское и Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков и др.

Все выпускники по прибытию к месту прохождения военной службы будут обеспечены жилыми помещениями. Кроме того, в объединении будет проводиться непрерывная работа по трудоустройству жён военнослужащих и обеспечению их детей местами в дошкольных общеобразовательных учреждениях.

Молодые офицеры распределены для службы в авиационные радиотехнические и зенитные ракетные подразделения Ленинградской армии ВВС и ПВО.

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