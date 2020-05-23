23.05.2020 (06:11)

Военнослужащие ЗВО провели спецобработку объектов «Объединённой двигателестроительной корпорации»

В Москве и Московской области военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели специальную обработку объектов и производственных мощностей «Объединенной двигателестроительной корпорации».

Военнослужащие в общевойсковых защитных костюмах Л-1 провели дезинфекцию окон, выходов и всей прилегающей территории специальным раствором ДТС-ГК с применением многофункциональных авторазливочных станций АРС-14КМ.

Внутри помещений военнослужащие применили комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К. С применением автономных приборов специальной обработки (АПСО) специалисты РХБЗ провели дезинфекцию цехов, конвейеров и других производственных помещений.

Всего для специальной обработки было привлечено порядка 15 единиц военной техники и около 100 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии. Специальная обработка проводилась под руководством начальника войск РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО полковника Кирилла Рогачева.

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