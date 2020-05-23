23.05.2020 (05:05)

Личный состав сводного отряда МО РФ, выполнившй задачи в поселке Еруда, возвращается в пункты постоянной дислокациии

Личный состав сводного отряда Минобороны России, выполнивший задачи по развертыванию мобильного госпиталя на 100 коек и обсервационного лагеря на 2000 тысячи койко-мест в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, возвращается в пункты постоянной дислокации. Переброска военнослужащих и военной техники осуществляется комбинированным способом.

Часть отряда в составе двух автомобильных колонн подразделений Центрального военного округа приступила к совершению многокилометрового марша своим ходом на штатной технике.

Военнослужащим предстоит преодолеть свыше 1000 километров по бездорожью и горной местности с затяжными спусками и подъёмами, а также организовать переправу военной техники через реку Енисей с помощью плавучей баржи-площадки.

Подразделения 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации будут доставлены в пункт постоянной дислокации самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Для перевозки военнослужащих и специальной военной техники спланировано совершение18 самолёторейсов.

В полевом госпитале, развернутом в пос. Еруда, продолжат оказывать помощь в лечении пациентов 77 врачей и младших медицинских специалистов Минобороны России, а расчеты мобильного отряда РХБ защиты продолжат проведение комплекса санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных мероприятий.

Ранее сообщалось, что 22 мая с.г. сводный отряд Минобороны России, оказывающий помощь в локализации вспышки коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края, завершил передачу представителям ФМБА развернутых в пос. Еруда объектов – полевого госпиталя на 100 коек и обсервационного лагеря на 2000 койко-мест.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России с 18 мая с.г. оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Красноярском крае было привлечено свыше 400 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники.

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