23.05.2020 (05:00)

Военнослужащие ЮВО развернули в Буйнакске и подготовили к приему пациентов многопрофильный полевой госпиталь на 100 коек



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЮВО развернули в Буйнакске и подготовили к приему пациентов многопрофильный полевой госпиталь на 100 коек

Военнослужащие Южного военного округа завершили работы по развертыванию полевого многопрофильного мобильного госпиталя в г. Буйнакск (Республика Дагестан).

На заранее подготовленной площадке оборудованы приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Медицинский персонал госпиталя готов к приему пациентов и проведению лечебно-диагностических мероприятий. В их распоряжении имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

Ранее личный состав мобильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 400 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Буйнакск, где приступил к развертыванию сил и средств для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу военные медики и специалисты подразделений РХБ защиты Минобороны России перебрасываются в Республику Дагестан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице