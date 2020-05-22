22.05.2020 (23:55)

Первые призывники Москвы отправлены к местам прохождения военной службы

В сборном пункте военного комиссариата города Москвы прошла первая в текущем году отправка призывников в воинские части для прохождения срочной службы в рамках весеннего призыва.

По прибытии каждый призывник прошел термометрию и сдал тест на COVID-19, весь процесс проходил в индивидуальном порядке без очередей и скопления людей.

Молодое пополнение прибыло в сборный пункт города Москвы в автобусах с соблюдением социальной дистанции. В каждом автобусе находилось от 4 до 6 призывников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в районных комиссариатах.

В сборном пункте каждого призывника обеспечили комплектом летней и зимней формы одежды, несессером, банковской картой, сим-картами, медицинскими масками и индивидуальными антисептиками.

Всего в первый день было отправлено более 100 военнослужащих, они были обеспечены медицинскими масками и антисептиками. Первые команды отправились в Ивановскую область в отдельную ракетную бригаду танковой армии ЗВО. По прибытии к месту прохождения военной службы молодое пополнение поместят на двухнедельный карантин.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице