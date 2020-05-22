22.05.2020 (23:53)

В РВСН состоялось заседание Военного совета в формате видеоконференцсвязи

В Командовании Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в подмосковной Власихе в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание Военного совета, в ходе которого были подведены итоги работы в зимнем периоде обучения и уточнены основные направления деятельности войск на летний период 2020 учебного года.

Как отметил в своем выступлении командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, повышается уровень оснащенности РВСН современным вооружением за счет поступления новых ракетных комплексов стационарного и подвижного базирования. Поставленные задачи по перевооружению решаются в плановые сроки.

«До конца года будут поставлены на боевое дежурство с современным ракетным комплексом «Ярс» два ракетных полка в Барнаульском ракетном соединении. Продолжаются работы по перевооружению Козельской ракетной дивизии на ракетный комплекс «Ярс» и Ясненского соединения на ракетный комплекс «Авангард», — подчеркнул командующий РВСН.

Генерал-полковник Сергей Каракаев также отметил, что, исходя из результатов зимнего периода обучения, поддерживается выучка личного состава и способность мобильной группировки РВСН к маневренным действиям. Учебно-боевые задачи в ходе несения боевого дежурства с выводом на маршруты боевого патрулирования отработали все ракетные полки.

Завершая выступление, командующий РВСН обратил внимание на важность и значимость совершенствования организации тактической подготовки с учётом возможностей новых ракетных комплексов стратегического назначения в летнем периоде обучения и обученности оперативного состава. Наиболее важным для РВСН будет являться итоговое командно-штабное учение, результаты которого послужат основой оценки деятельности РВСН за 2020 учебный год.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице