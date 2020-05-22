22.05.2020 (20:47)

Выпускники Межвидового регионального учебного центра войск связи ЦВО отправились во Владивосток

Накануне состоялась отправка эшелона с более 580 военнослужащими, завершившими обучение в Межвидовом региональном учебном центре войск связи Центрального военного округа.

Военнослужащие-выпускники учебного центра продолжат дальнейшую военную службу по призыву в воинских частях Центрального и Восточного военных округов.

Позади 4 месяца упорного труда, напряженных дней освоения военной специальности связиста.

За зимний период обучения подготовлено более 1 000 военнослужащих по призыву – младших специалистов войск связи. За время обучения в центре военнослужащие успешно освоили новые образцы средств и комплексов связи, получили богатый практический опыт. Командиры и профессорско-преподавательский состав учебного центра, опираясь на свой войсковой и жизненный опыт, передали свои знания и умения.

Воинский эшелон проделает путь от Ульяновска до Владивостока через города Челябинск, Новосибирск, Читу, Улан-Удэ и Хабаровск, в которых военнослужащие осуществят высадку и прибудут в свои воинские части, где продолжат дальнейшую службу по призыву.

Благодаря чуткому руководству Командования ЦВО и учебного центра, кропотливому труду военных медиков и руководства воинского эшелона, состав был подготовлен и обработан в соответствии со всеми необходимыми профилактическими требованиями по борьбе с инфекционными заболеваниями. Военнослужащие обеспечены медицинскими масками, антисептиками и всем необходимым на весь путь следования эшелона.

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