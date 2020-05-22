22.05.2020 (19:23)

В ходе учения в ЦВО зенитные системы С-400 отразили авианалет условного противника

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения отразили массированный авианалёт условного противника на Саратов.

Военнослужащие создали эшелонированную оборону и выполнили захват, сопровождение и электронные пуски из ЗРС С-400 по самолетам тактической и стратегической авиации, которые пытались нарушить воздушное пространство региона. Расчеты обнаружили и уничтожили более 50 целей, которые двигались со скоростью свыше 1 тыс. метров в секунду на различных высотах.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники

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