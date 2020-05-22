22.05.2020 (23:10)

В Санкт-Петербурге спущен на воду новый фрегат океанской зоны «Адмирал Головко»

В Санкт-Петербурге на предприятии Объединенной судостроительной корпорации «Северная верфь» торжественно спущен на воду фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350.

В церемонии приняли участие Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, советник Президента Объединенной судостроительной корпорации Виктор Чирков, генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев, Генеральный директор «Северного проектно-конструкторского бюро» Андрей Дьячков.

Поздравляя корабелов «Северной верфи» с этим значимым событием, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов отметил, что «Военно-Морской Флот получает прекрасный серийный фрегат, способный эффективно решать задачи в дальней океанской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Корабли этого проекта подтверждают, заложенные в них проектантом и изготовителем, тактико-технические характеристики. Доказательство тому, - недавний кругосветный поход фрегата «Адмирал Горшков», который стал хорошей проверкой для корабля. И эту проверку головной корабль проекта 22350 достойно прошел».

Главком ВМФ, обратил внимание участников церемонии на то, что «Новый фрегат, «Адмирал Головко» – пример эффективной реализации сложного и масштабного проекта, который свидетельствует об огромном научно-техническом потенциале и высочайшем уровне взаимодействия ВМФ и «Объединенной судостроительной корпорации». Уверен, конструкторы «Северного проектно-конструкторского бюро», инженеры и рабочие «Северной верфи», все кто принимает участие в строительстве корабля, высокопрофессионально используют самые передовые технологии судостроения. Отрадно отметить, что корабль оснащен новым полностью отечественным газотурбинным агрегатом, производство которых освоено в рамках проводимой руководством страны политики импортзамещения. В корабле – русская душа».

«Благодаря своим тактико-техническим характеристикам фрегат, вне всякого сомнения, усилит группировку надводных кораблей Военно-морского Флота в дальней морской зоне, способную решать задачу военно-морского присутствия в Мировом океане. Каждый такой корабль – это укрепление океанского статуса нашего Военно-Морского Флота. Линейка фрегатов проекта 22350 будет развиваться с точки зрения дальнейшего улучшения их боевых возможностей. Это требование времени. Мы должны вместе с кораблестроителями идти на несколько шагов вперед в создании новых кораблей и их строительстве. Это у нас получится», - сказал Главком ВМФ России, выступая перед участниками церемонии спуска на воду фрегата «Адмирал Головко».

Советник Президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Виктор Чирков от имени руководства корпорации поздравил судостроителей «Северной верфи» и военных моряков с замечательным событием, которое свидетельствует о том, что отечественные корабелы способны строить самые совершенные боевые корабли для ВМФ России».

Виктор Чирков особо подчеркнул тот факт, что «Северному ПКБ», «Северной верфи» и другим предприятиям кооперации удалось наладить серийное строительство фрегатов проекта 22350, которые обладают огромным модернизационным запасом, позволяющим в перспективе наращивать боекомплект этих кораблей и внедрять новые системы. Это говорит о сохраненных и приумноженных традициях отечественной школы военного кораблестроения, которая способна гибко реагировать на изменение в расстановке сил в Мировом океане, создавать корабли и корабельное оружие, позволяющее нейтрализовать любые угрозы с морских и океанских направлений».

Генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев поздравил всех участников создания и строительства нового фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко», отметив, что «Второй в серии и третий по счету корабль этого проекта построен с учетом опыта эксплуатации и испытаний предыдущих фрегатов этого проекта, - фрегата «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов».

«Фрегат «Адмирал Головко» воплотил в себе все лучшие достижения. По целому ряду корабельных систем и, в частности, по радиоэлектронному вооружению он стал еще совершеннее своих предшественников. Любая серия кораблей – это эволюция, продиктованная стремительным развитием научно-технического процесса. Каждый новый корабль одного и того же проекта, в рамках строительства серии должен и будет еще лучше по своим характеристикам. К этому корабелы «Северной верфи» готовы и будут идти в ногу с вызовами времени», сказал Игорь Пономарев.

По информации Генерального директора «Северной верфи» «После спуска на воду фрегату предстоят корпусодостроечные и электромонтажные работы, монтаж судовых систем, систем энергетической установки, механического оборудования».

В свою очередь Генеральный директор «Северного ПКБ» Андрей Дьячков поблагодарил корабелов «Северной верфи» за успешную реализацию проекта нового корабля, подчеркнув, что сотрудники «Северного ПКБ» справились с поставленной задачей, понимая нарастающую активность оснащения Военно-Морского Флота кораблями океанской зоны.

В ходе торжественной церемонии был отслужен молебен, традиционно, на удачу, о стальной борт разбита бутылка шампанского.

Наблюдая за спуском фрегата на воду, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов, акцентировал внимание на то, что «Спуск на воду фрегата «Адмирал Головко», предназначенного для Северного флота, состоялся в год, когда страна отмечает

75-ю годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне»

«Арсений Григорьевич Головко был бессменным командующим Северным флотом в годы Великой Отечественной войны. Под его руководством флот участвовал в обороне Советского Заполярья, Осуществлял проводку Северных морских конвоев союзников в океанской зоне и внутренних конвоев. Корабли, подводные лодки и авиация Северного флота успешно вели борьбу на морских коммуникациях противника. Именно благодаря действиям Северного Флота фашистские захватчики так и не смогли пересечь государственную границу Советского Союза в районе полуостровов Средний и Рыбачий», - сказал Адмирал Николай Евменов.

Как было отмечено в выступлении Главкома ВМФ России, «Наименование «Адмирал Головко» уже было на борту российского корабля. Ракетный крейсер проекта 58 «Адмирал Головко», построенный тружениками вашего же предприрятия, нес службу на Северном, а затем на Черноморском флоте. В его послужном списке были: выполнение боевых задач по оказанию помощи вооруженным силам Египта в 1967 году, а так же полученное в 1999 году звание «Лучший корабль по ракетной подготовке». Крейсер «Адмирал Головко» стал рекордсменом среди отечественных крейсеров по нахождению на службе, находясь в составе ВМФ 40 лет».

Фрегат назван в честь Арсения Григорьевича Головко? (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны. Под его руководством корабли Северного флота участвовали в обороне Советского Заполярья, в проводке северных морских конвоев союзников и внутренних конвоев, в боевых действиях по нарушению морских перевозок германских войск у Северной Норвегии и Финляндии.

Второй серийный фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 строится для Северного флота. Флагман проекта 22350 – «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполнивший в 2019 году кругосветный поход в сопровождении еще двух кораблей, построенных на Северной верфи – судна связи «Иван Хурс» и судна тылового обеспечения «Эльбрус», несет службу на Северном флоте. Первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» в настоящее время заверщает испытания вооружения на Балтийском флоте и вскоре будет передан в состав ВМФ.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

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