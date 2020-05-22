22.05.2020 (22:52)

Около 500 специалистов для Вооруженных Сил Таджикистана подготовит 201-я военная база в летнем периоде обучения

Российские военные инструкторы 201-й военной базы подготовят около 500 младших специалистов для вооруженных сил Республики Таджикистан в летнем периоде обучения.

Подготовка военнослужащих начнется в июле на двух учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули по 14 военным специальностям. Курс продлится в среднем три месяца, завершится обучение выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов. Подготовка младших специалистов для вооруженных сил Таджикистана проводится на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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