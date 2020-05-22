22.05.2020 (22:48)

Зенитчики ЮВО уничтожили крылатые ракеты условного противника на Юге России

Боевые расчёты дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 «Фаворит» из состава объединения ВВС и ПВО, дислоцированного в Ростовской области, в ходе плановой тренировки по противовоздушной обороне (ПВО) уничтожили крылатые ракеты условного противника.

В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Ростовской области и побережья Азовского моря Краснодарского края боевые расчёты зенитных ЗРС С-300 совершили марш в район развертывания пусковых установок, осуществили топопривязку и ориентирование систем на местности, приступили к обнаружению и отслеживанию целей.

Имитацию крылатых ракет выполнили истребители Су-30 и Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО, совершившие полеты с аэродромов базирования в Ростовской области и Краснодарском крае.

В зимнем периоде обучения зенитчики неоднократно проводили тренировки по ПВО в районе боевого дежурства, отрабатывая задачи обнаружения, сопровождения условных целей и уничтожения их методом электронных пусков ракет.

К тренировке привлекались свыше 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники, в том числе транспортно-заряжающие машины ЗРС С-300.

Кроме того, для прикрытия района развертывания систем привлекались подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

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