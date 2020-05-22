22.05.2020 (22:30)

В технополисе «ЭРА» презентовали разработку, основанную на искусственном интеллекте

В рамках II конференции «Состояние и перспективы развития науки по направлению «Биотехнические системы и технологии» в Военном инновационном технополисе «ЭРА» представили интеллектуальный веб-сервис «Помощник врача». Разработка основана на искусственном интеллекте, самостоятельно выстраивает алгоритм диагностики и лечения заболевания.

Веб-сервис наполнен основными симптомами сердечно-сосудистых заболеваний, его применение поможет оптимизировать работу медиков. В дальнейшем планируется наполнение программы всеми терапевтическими симптомами, а также изменениями в общем и биохимическом анализах крови. Как заявили разработчики, такой темп развития веб-технологий в здравоохранении определяет вступление в новую эпоху персонализированной медицины.

В рамках ежегодной конференции более 50 российские ученых обсудили применение современных биотехнологий для борьбы с новыми вирусными угрозами. Впервые пленарное заседание и дискуссии прошли в онлайн режиме.

Всего в программе конференции прозвучало 38 докладов, лучшие из них войдут в научный сборник статей.

Наиболее перспективные технологии представят на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» в рамках работы экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА».

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