22.05.2020 (21:31)
В 201-й военной базе РФ проверили готовность военной техники к летнему периоду обучения
В 201-й военной базе РФ в Таджикистане завершился смотр готовности вооружения военной и специальной техники к летнему периоду обучения.
Комплексной комиссией соединения оценивалось исправность автомобильной и бронетанковой техники, готовность вооружения, а также экипажей к выполнению задач по своему боевому предназначению. В рамках смотра комиссия оценила состояние паркогаражного оборудования и технических классов для проведения теоретических занятий с водителями и экипажами боевых машин. В завершение смотра лучшие подразделения были отмечены грамотами от лица командования военной базы.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.