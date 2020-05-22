22.05.2020 (18:05)

Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

Сегодня в 10 часов 31 минуту с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1Б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Старт «Союз-2.1Б» и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Через три минуты после старта ракета-носитель была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2546».

Это третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году.

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 16 лет с северного космодрома проведено 45 пусков ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.



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