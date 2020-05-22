22.05.2020 (19:49)

Российские военнослужащие в Таджикистане прошли испытания на повышение классной квалификации

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане успешно прошли испытания на повышение классной квалификации в ходе контрольных занятий по боевой подготовке.

В течение недели на полигоне Ляур военнослужащие сдавали зачеты и нормативы по огневой, тактической, физической и командирской подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых и специальных машин. По результатам испытаний, около 60% военнослужащих российского соединения подтвердили свою классную квалификацию, 40% повысили квалификацию на одну ступень, а 5 % из них прошли испытания на оценку «отлично» и получили высшую квалификацию — «мастер».

Подобный экзамен на профессиональное мастерство проводится дважды в год и является обязательным для каждого военнослужащего, проходящего военную службу по контракту. Проводимые испытания позволяют оценить профессиональный уровень подготовки военнослужащих, выявить лучших из них. Кроме того, хорошим стимулом в данном вопросе служит существенная надбавка за классность к денежному довольствию.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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