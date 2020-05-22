22.05.2020 (18:23)

Заседание Военного совета ЗВО впервые прошло онлайн

Сегодня в Санкт-Петербурге под руководством командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлёва состоялось заседание Военного совета округа. Впервые оно проходило онлайн в режиме закрытой видеоконференции, объединившей более 500 генералов и офицеров.

В заседании Военного совета приняли участие заместители командующего войсками ЗВО, командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, Ленинградской армией ВВС и ПВО, командиры армейского корпуса, дивизий, бригад, полков и отдельных подразделений округа, дислоцированных на территории 26 субъектов страны.

«Штабу округа необходимо уделить особое внимание подготовке и проведению командно-штабного учения с силами Балтийского флота и общевойсковой армией, дислоцированной в Ленинградской области», — сказал генерал-полковник Александр Журавлёв.

В ходе Военного совета также обсуждались итоги деятельности должностных лиц по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины, профилактике распространения вирусных инфекций, подготовка к летнему периоду обучения, проведение весеннего призыва на военную службу в военных комиссариатах.

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