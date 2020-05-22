22.05.2020 (18:18)

Российские военнослужащие в Приднестровье повысили классную квалификацию

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершились испытания на присвоение (подтверждение) классной квалификации.

Для повышения квалификации военнослужащие ОГРВ ПРРМ выполняли нормативы, как днём, так и ночью. Зачеты сдали специалисты инженерно-саперного подразделения, подразделения связи, наводчики бронетранспортеров БТР-70, снайперы, гранатомётчики, а также водители.

По итогам проведенных мероприятий более 50% военнослужащих ОГРВ ПРРМ повысили свою классную квалификацию.

Мероприятия на подтверждение и присвоение классной квалификации носили плановый характер и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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