22.05.2020 (17:52)

Минобороны России передало ФМБА полевой госпиталь и обсервационный лагерь, развернутые в посёлке Еруда Красноярского края



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Минобороны России передало ФМБА полевой госпиталь и обсервационный лагерь, развернутые в посёлке Еруда Красноярского края

Специалисты медицинской службы и материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) передали представителям Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) полевой госпиталь на 100 коек и обсервационный лагерь на 2 тыс. койко-мест, оперативно развёрнутые в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.

Представители двух ведомств провели осмотр объектов и оборудования, оценили готовность материальной базы к приему и содержанию пациентов. В ближайшее время специалисты медицинской службы ЦВО совместно с медиками ФМБА начнут работу по приему пациентов.

«Сегодня мы передаем ФМБА в полном составе полевой многопрофильный госпиталь вместимостью 100 коек, который позволит значительно разгрузить систему здравоохранения в поселке Еруда и качественно улучшить медицинское обслуживание гражданского населения. Здесь все готово для жизнеобеспечения, питания, проживания и лечения пациентов, — сообщил начальник медицинской службы ЦВО полковник медицинской службы Анатолий Калмыков. — У нас имеется великолепное реанимационное отделение, обеспеченное современными аппаратами ИВЛ, но, будем надеяться, что они не понадобятся для оказания медицинской помощи.

В свою очередь генеральный директор Федерального Сибирского научно-клинического центра Борис Баранкин выразил благодарность военным специалистам за оперативное развертывание и оснащение объектов всем необходимым оборудованием и имуществом.

«Сегодня по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой наш сводный отряд численностью более 70 врачей и медицинских сестер прибыл сюда для того, чтобы приступить к работе в мобильном полевом госпитале, который в кратчайшие сроки был установлен подразделениями Минобороны России в поселке Еруда», — сказал Борис Баранкин.

Он отметил, что возможность перераспределения в военно-полевой госпиталь и полевой обсервационный лагерь на 2 тыс. мест позволят рассредоточить больных и в короткие сроки побороть коронавирусную инфекцию.

В составе прибывшего в поселок Еруда сводного отряда ФМБА находятся специалисты учреждений Сибирского федерального округа из Новосибирска, Омска, Томска, Иркутской, Читинской областей и Красноярского края.

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек включает отделение анестезиологии и реанимации, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное, приёмно-сортировочное отделения, лабораторию и стоматологический кабинет. Госпиталь оснащен современным медицинским и специальным оборудованием, включающим шесть аппаратов ИВЛ, рентгенографический аппарат, ультразвуковой цифровой сканер, кислородную заправочную станцию, оборудование для помывки личного состава и дезинфекции имущества.

Полевой обсервационный лагерь на 2 тыс. койко-мест состоит из 100 палаток УСБ для размещения в каждой до 20 человек. К палаткам подведено электричество для подключения бытовых электроприборов. На территории лагеря развёрнуто пять передвижных автомобильных кухонь ПАК-200 на базе автомобилей КамАЗ, пункт обеззараживания воды, помывки и стирки вещевого имущества.

Справочно:

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России с 18 мая приступил к оказанию помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в поселке Еруда привлечены свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, задействовано более 100 единиц специальной техники.

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